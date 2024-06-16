Украинка сдала полиции мужа за сотрудничество с Россией

Во Львовской области женщина сдала СБУ мужа, который якобы сотрудничал с РФ

Во Львовской области местная жительница сдала Службе безопасности Украины (СБУ) мужа-военнослужащего за якобы сотрудничество с Россией.

«Она заявила о его связи с российским ФСБ и о том, что мужчина готовил обстрелы энергетики», — пишет украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

В ноябре прошлого года с украинским военным, который служил в воинской части в Львовской области, связались с мессенджере Telegram и предложили денежное вознаграждение за снимки электроподстанции. Мужчина согласился и для выполнения задания привлек жену, находящуюся в трудном финансовом положении.

Затем на счет украинского военнослужащего поступило более 2,6 тыс. гривен, чтобы покрыть расходы на транспорт и покупку телефона с камерой. Мужчина отправил супруге 700 гривен и скидывал ей координаты объектов критической инфраструктуры.

В январе текущего года женщина вновь получила координаты для съемок, однако она обратилась в правоохранительные органы, где заявила о связях мужа с РФ и своем задании.

Ранее житель украинской Винницы застрелил двух девушек-блогерш, которые высмеивали россиян. Конфликт произошел из-за личной неприязни украинца с девушками. Затем мужчина покончил с собой.