Украинец на надувном матрасе пытался уплыть в Молдавию. Его задержали

На Украине задержан мужчина, решивший на надувном матрасе уплыть в Молдавию

Житель Украины решил на надувном матрасе пересечь Днестр и попасть в Молдавию, мужчину задержали. Видеозапись его путешествия опубликована в Telegram-канале украинской погранслужбы.

На кадрах, снятых с дрона, видно, как мужчина на матрасе гребет по реке. Его не остановило ни быстрое течение Днестра, ни его разлив.

Пограничный наряд на лодке выдвинулся прямо к украинцу, чтобы пресечь нарушение госграницы и предотвратить возможный несчастный случай.

Сотрудникам погранслужб удалось выяснить, что намерение гражданина добраться до соседней страны вплавь подстегнули неизвестные в одном из мессенджеров.

Координаторы речного «путешествия» взяли с нарушителя 4 тыс. евро за рекомендации по использованию матраса и советы о том, куда положить телефон и сменную одежду. Половину средств мужчина заплатил в качестве аванса.

Украинца привлекли к административной ответственности, его дело рассмотрит суд.