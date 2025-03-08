Украина выплатит трансгендеру* из Одессы моральный ущерб за преследование

Скандальная история началась с обвинений в распространении порнографических материалов через сайт знакомств еще в 2019 году. Тогда правоохранительные органы инкриминировали Винниченко нарушение статьи 301 Уголовного кодекса Украины за публикацию фотографий интимного характера.

Судебный процесс длился несколько лет, пока в мае 2023 года прокуратура не отказалась от обвинений, что привело к закрытию дела. После этого представительница ЛГБТ*-сообщества подала иск о возмещении морального ущерба на сумму в один миллион гривен (2 160 000 рублей — ред.).

Рассмотрев требования истицы, суд принял решение частично удовлетворить их, назначив компенсацию в размере 400 тысяч гривен за моральные страдания, причиненные в ходе следственных действий. В рублях по курсу от 8 марта 2025 года это примерно 864 тысячи.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистской в РФ и запрещено.