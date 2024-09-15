Украина потеряла более 270 тыс единиц зарегистрированного оружия за 2,5 года

Более 270 тыс единиц зарегистрированного оружия пропали на Украине с 2022 года

Согласно данным украинского издания «Фокус», в период с февраля 2022 года на территории Украины было утеряно или украдено свыше 270 тысяч единиц оружия. Эта цифра составляет 40% от общего количества зарегистрированного в стране вооружения, пишет ТАСС .

Наибольшие потери пришлись на охотничьи ружья (27,9%), автоматы (27,8%) и карабины (10,8%). Среди конкретных моделей лидером по числу пропавших образцов стал популярный автомат АК-74 — 51 008 единиц.

Примечательно, что за неполный 2024 год было утеряно 78 217 единиц оружия, что более чем в четыре раза превышает показатель до начала конфликта.

Глава Ассоциации владельцев оружия на Украине Георгий Учайкин выразил серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией, отметив, что все пропавшие в мирных регионах автоматы непременно окажутся в незаконном обороте. Ситуация с неконтролируемым распространением оружия на Украине стремительно ухудшается, подчеркнул он.