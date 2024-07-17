«Уйдут к Бандере»: Алаудинов пообещал ВСУ возмездие за убийства безоружных россиян

«Те же фашисты, сатанисты, которые творят этот беспредел, они должны понять одну вещь. Первое — мы будем искать их, где бы они не находились, и будем делать все для того, чтобы они ушли к Бандере, не в плен», — сказал Алаудинов в эфире Первого канала.

Как подчеркнул командир спецназа, если такие военные ВСУ сумеют выжить на спецоперации, то бойцы будут искать их и наказывать соразмерно совершенному.

По его словам, российские военные ежедневно двигаются вперед, освобождая различные населенные пункты.

Алаудинов считает, что так как украинцы не могут ничего противопоставить россиянам в сражениях, то отыгрываются на безоружных.