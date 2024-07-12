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Уход за лесными культурами выполнен более чем на 50% в Волоколамском округе

В Волоколамском лесничестве, согласно государственному заданию на 2024 год, запланировано 236,84 га ухода за лесными культурами, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На текущий момент работы уже выполнены на площади 119,62 га с соблюдением требований технического задания и календарного плана.

«Целью работ является улучшение условий роста главных древесных лесных пород, предотвращение гибели лесных культур от заглушения нежелательной древесно-кустарниковой растительностью и снижения прироста главной древесной породы», — рассказала инженер по лесовосстановлению 1 категории Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» Галина Абанина.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.