Угрозы безопасности детей в Сети обсудят на XIV Форуме безопасного интернета

25 апреля на площадке МИА «Россия сегодня» пройдет ежегодный Форум безопасного интернета. Организаторами выступают Лига безопасного Интернета и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, сообщили организаторы.

Ключевая темаФорума в 2025 году — «Современные вызовы и угрозы безопасности детей в сети Интернет».

«25 апреля мы проводим Форум безопасного Интернета, где много будем говорить о безопасности в сети, о новых рисках, угрозах, с которыми сталкиваются россияне, и, естественно, искать возможные пути решения этих проблем, в том числе и законодательно. Будет озвучен целый ряд новых предложений, расскажем о наших проектах. Очень рада, что в этом году Форум приобретает и серьезный международный статус», — отметила глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Помимо пленарного заседания, в программе запланированы 9 секций по самым актуальным проблемам. Среди них — «Мошенничество: как поставить заслон», «Вовлечение молодежи в преступность через интернет», «Культура общения в сети: буллинг и распространение ненависти», «Безопасность детских данных: чем грозит беспечное использование платформ и сервисов», «Искусственный интеллект: перспективы развития и правового регулирования» и другие.

В работе Форума примут участие свыше 500представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, профессиональных и научных сообществ, родительских и иных общественных объединений, бизнес-сообщества.

Подробнее с программой Форума можно ознакомиться по ссылке.