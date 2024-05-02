Уголовное дело возбудили после нападения на ребенка в Люберцах

Следователь возбудил уголовное дело по факту нападения на 9-летнюю девочку по статье 213 УК РФ «Хулиганство», сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Как следует из видеоролика, в четверг девочка вместе со сверстниками шла по тротуару. Навстречу им вышел мужчина, который без причины напал на ребенка и ударил ее. Затем он скрылся.

Сейчас на причастность к нападению на девочку проверяется мужчина 1999 года рождения. Также подмосковная прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования данного дела.

Ранее СМИ сообщали, что злоумышленник со всей силы ударил школьницу рукой по голове и носу. Пострадавшую осмотрели врачи.