Уголовное дело против Романа Баданина* направили в суд

Баданину* заочно предъявили обвинение по статье об уклонении от обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. Журналист уже был привлечен к административной ответственности, но продолжил распространять материалы в Сети без плашки иноагента.

В настоящее время Баданин* находится в розыске. Он является основателем и главным редактором издания «Проект»**. Он предоставлял зарубежным спонсорам детальные отчеты о публикациях, аудитории и составе редакции, несмотря на публичные заявления об отсутствии KPI перед грантодателями.

Ранее, в 2021 году, RT опубликовал расследование, в котором были представлены документы о получении Баданиным** средств от американских и европейских фондов. Эти организации требовали от «Проекта»** детальных отчетов об эффективности публикаций.

* Физлицо, признано иноагентом на территории России.

** Организация признана иноагентом и нежелательной на территории России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.