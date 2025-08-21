Уголовное дело могут возбудить на москвича, публично оскорбившего участников СВО
Уголовное дело грозит 20-летнему жителю Москвы за публичное оскорбление участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В ходе мониторинга Сети была обнаружена публикация москвича, раскритиковал проведение спецоперации, а также оскорбил участников СВО.
Личность злоумышленника установлена. Прокуратура направила соответствующие материалы в СК с целью возбуждения в отношении молодого человека уголовного дела по п. «б» ч. 1 ст. 282 УК РФ (публичное возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения).
Столичная прокуратура держит на контроле принятие решения о возбуждении уголовного дела в отношении москвича.