сегодня в 19:55

Уголовное дело могут возбудить на москвича, публично оскорбившего участников СВО

В ходе мониторинга Сети была обнаружена публикация москвича, раскритиковал проведение спецоперации, а также оскорбил участников СВО.

Личность злоумышленника установлена. Прокуратура направила соответствующие материалы в СК с целью возбуждения в отношении молодого человека уголовного дела по п. «б» ч. 1 ст. 282 УК РФ (публичное возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения).

Столичная прокуратура держит на контроле принятие решения о возбуждении уголовного дела в отношении москвича.