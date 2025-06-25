Аналитическая служба RUTUBE изучила предпочтения россиян из разных федеральных округов в выборе контента за май 2025 года. Согласно исследованию, наибольшей популярностью во всех регионах пользуется UGC-контент — видеоролики, созданные и опубликованные самими авторами. На них приходится свыше 68% просмотров в каждом округе, сообщает пресс-служба компании.

«RUTUBE становится площадкой, на которую приходят авторы оригинального контента. Количество каналов в мае 2025 года выросло до 4,1 млн, это почти в 3 раза выше, чем в мае прошлого года. Я говорю про контент на разную тематику, и очень важно, что растут как просмотры, так и библиотека. Также мы выступаем информационной площадкой, и такие видео, как новости, тоже интересны пользователям, — отметил заместитель генерального директора „Газпром-Медиа Холдинга“, глава цифровых активов Сергей Косинский.

Он уточнил, что в лидерах по просмотрам остается развлекательный контент, который популярен во всех регионах.

Во всех округах стабильно высок интерес к развлекательным видео: ТВ-шоу, фильмам и сериалам. В мае 2025 года на них пришлось 13% просмотров. Наибольшая активность зафиксирована в Дальневосточном (ДФО) и Центральном (ЦФО) федеральных округах, где этот показатель достигает 15%.

Третье место по популярности занимает контент телеканалов и СМИ — в среднем 4% просмотров по всем регионам. Исключением стал Южный федеральный округ, где доля такого контента составила 5% от общего числа просмотров.