«Угас светильник разума»: умер публицист Сергей Кара-Мурза

Публицист Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет

Публицист Сергей Кара-Мурза ушел из жизни в возрасте 86 лет. Он был одним из главных идеологов левопатриотической оппозиции 1990-2010-х годов, сообщил в своем Telegram-канале философ Рустем Фахитов.

По словам Фахитова, Кара-Мурза продемонстрировал значение духа русской крестьянской общины для общества в СССР.

«Это огромная потеря для нас. Угас светильник разума, каковых так мало в наше время торжества темных страстей», — отметил философ.

Сергей Кара-Мурза написал ряд политических книг, которые стали хитами. Среди бестселлеров — «Демонтаж народа», «Манипуляция сознанием», «Советская цивилизация», «Потерянный разум». Также он — автор множества других выдающихся трудов.

