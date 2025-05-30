«Угадай, где рванет»: как курьеры стали новой угрозой в России

Бурда: службы доставки могут быть прикрытием для террористов

В условиях спецоперации против России появилась новая скрытая угроза — обычные курьеры, беспрепятственно проникающие в жилые дома, офисы и торговые центры. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда в эфире программы «Царьград. Главное» .

«У курьеров есть коды от домофонов, они получают допуск даже в крупные бизнес-центры. Но что они на самом деле несут в этих сумках?» — задаётся вопросом эксперт.

По его словам, под видом доставки еды или посылок злоумышленники могут проносить взрывные устройства, используя идеальную маскировку — ведь курьеров привыкли пропускать везде без лишних проверок.

Бурда напомнил о серии резонансных преступлений, связанных с убийствами российских военных и учёных.

«В этих делах фигурировали и средства индивидуальной мобильности, которые никто не контролирует, и иностранные граждане, работавшие курьерами», — подчеркнул он.

Ситуация приобретает особую остроту на фоне открытой вербовки «курьеров смерти» украинской разведкой. Как отмечает ирландский журналист Чей Боуз, ГУР Минобороны Украины официально набирает таких «доставщиков», а их деятельность финансируется странами ЕС и Великобритании.

«Фактически против России запущена изощрённая игра на выживание, где следующий удар может прийтись по любому месту, куда имеет доступ обычный курьер. И это уже не теория заговора, а реальная тактика гибридной войны», — заключает эксперт.

Спецслужбы рекомендуют гражданам проявлять бдительность, а управляющим компаниям — пересмотреть систему доступа посторонних в жилые и офисные здания.