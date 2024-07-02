Уфолог Симаков: пришельцы могут выглядеть совершенно не так, как мы думаем

Встреча с представителями внеземной цивилизации состоится, но давать прогнозы на ближайшее будущее очень трудно. К тому же пришельцы могут оказаться непохожими на тех, кого себе обычно представляют люди, сообщил РИАМО доктор биологических наук, профессор, уфолог Юрий Симаков.

2 июля отмечается День НЛО, или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, у которых нет логического объяснения.

«Такая встреча (с пришельцами — ред.) состоится, но давать прогноз, что это может быть в ближайшем будущем, очень трудно. К тому же мы всегда считаем, что если мы с чем-то разумным встретимся, то он будет похож на человека. Почему-то мы такой антропогенный образ придумали. В некоторых случаях у них искажают размеры, увеличивается нос, руки и так далее. Дальше фантазия не заходит. На самом деле, это может быть совершенно другое существо», — сказал Симаков.

Он добавил, что из-за этого встреча уже могла состояться, но пока неосознанно.

«Например, наши станции „Венера-9“, „Венера-13“ показали, что на планете как будто бы есть образования, похожие на те, которые оставляют наши бактерии на Земле. Это дает возможность предположить, что и на других планетах в Солнечной системе есть разумная жизнь», — отметил профессор.

Симаков отметил, что те методы, которые человечество использует для поиска внеземных цивилизаций, пока еще не отработаны. Например, сигналы, которые с помощью нынешней техники отправляются в космос, могут идти от нескольких десятков до миллионов лет.

«Давайте, предположим, что сигнал идет 16 лет в одну сторону и столько же в обратную. За 32 года это уже никого интересовать не будет. Прогресс так быстро развивается, что, когда пройдет 32 года, мы совершим технологический скачок. Надо искать другие способы связи. Но эти способы пока не развиты», — заключил уфолог.