УФАС возбудило дело против БКС Банка из-за рассылки

Антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении АО «БКС Банк» по признакам нарушения закона о рекламе из-за рассылки без согласия получателя, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступила жалоба на электронные письма с признаками нарушения законодательства о рекламе. Заявитель указал, что сообщения были направлены без предварительного согласия на их получение.

По итогам проверки ведомство возбудило дело в отношении АО «БКС Банк» по части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента.

Если вину банка установят, организации может грозить административный штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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