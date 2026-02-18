УФАС внесет ООО «СПС» в реестр недобросовестных подрядчиков

В Московское областное УФАС России поступила информация от Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области (именуемого в дальнейшем Фонд) касательно ООО «СПС» (далее — Общество). Данные сведения были направлены для последующего включения этой компании в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Из предоставленных материалов следует, что между Фондом и Обществом был подписан договор, предметом которого являлось выполнение работ по созданию проектной документации, а также проведению строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Московской области.

Поскольку Общество нарушило условия подписанного соглашения, Фонд принял решение расторгнуть договор в одностороннем порядке. Факт неисполнения взятых на себя обязательств был документально подтвержден материалами, переданными Фондом. В ходе заседания комиссии были выявлены обстоятельства, указывающие на то, что Общество ненадлежащим образом выполняло свои обязанности по договору.

Тщательно проанализировав все предъявленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России заключила, что информация об ООО «СПС» обязательно должна быть включена в реестр недобросовестных подрядных организаций.