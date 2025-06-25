УФАС рекомендовала аэропортам установить бесплатные источники питьевой воды
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Территориальный орган службы проверит ценообразование на товары и услуги в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, передает пресс-служба Московского областного УФАС России.
Ведомство проанализирует ценообразование торговых объектов и объектов общественного питания, занимающих доминирующее положение в стерильной зоне аэропортов, при наличии таковых. Особое внимание служба уделит стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности.
В случае выявления нарушений доминирующими организациями антимонопольного законодательства территориальный орган службы будет применять меры реагирования.