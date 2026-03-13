УФАС признало «Траст Транс» нарушителем закона о рекламе

Московское областное УФАС признало ООО «Траст Транс» нарушившим закон о рекламе за телефонный звонок без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для проверки стало обращение жителя, который сообщил о звонке на мобильный номер с рекламой автомобилей. По его данным, согласие на получение рекламы он не давал.

Антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона «О рекламе». Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей. Материалы переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении ООО «Траст Транс» к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

