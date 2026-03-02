УФАС признало рекламу «Халмер» недостоверной

Московское областное УФАС признало рекламу услуг по доставке воды от ООО «Халмер» ненадлежащей и нарушающей закон, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступила жалоба от физического лица на рекламу доставки воды в интернете. В обращении указывались признаки нарушения законодательства о рекламе.

По итогам проверки ведомство возбудило дело в отношении ООО «Халмер» по части 7 статьи 5 и пункту 14 части 3 статьи 5 Закона о рекламе. Нарушение выразилось в распространении недостоверных сведений об объеме продажи рекламируемого товара.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей. Компании выдали обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении общества к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

