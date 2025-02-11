УФАС признало необоснованной жалобу на оператора электронной площадки при торгах

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя на действия оператора электронной площадки — ООО «АукционПро» при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Жалоба на действия оператора электронной площадки при организации и проведении торгов признана необоснованной.

Согласно доводу жалобы оператор электронной площадки не имеет обязательных для осуществления своей деятельности документов, а также не обеспечил возможность нахождения процедур в открытом доступе, что повлекло за собой ограничение количества потенциальных участников аукциона.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.