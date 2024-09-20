УФАС признало необоснованной жалобу на «Единый сервисный центр» Ступина при торгах

Комиссия Московского областного УФАС РФ рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя на действия МАУ «ЕСЦ» г. о. Ступино Московской области при проведении аукционов на право заключения договоров аренды недвижимого имущества, жалобу признали необоснованной. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы МАУ «ЕСЦ» округа Ступино неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в аукционах.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в аукционах и признала жалобу необоснованной.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.