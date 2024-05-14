УФАС Подмосковья выявило сговор в сфере дорожно-строительного комплекса

ООО «Юнипроф» и ООО «Элитстрой» заключили между собой картельное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах, проведенных МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского». Сговор был выявлен Московским областным УФАС России, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на выполнение ремонта автомобильных дорог и благоустройство дворовых территорий, проводимых для нужд МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского».

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции — создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа установлено, что в ходе проведения электронных процедур компании отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга. При этом участники торгов обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные аукционы с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 59 млн рублей.

В связи с заключением указанными компаниями контрактов на сумму более 50 млн рублей материалы дела переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в соответствии со статьей 178 УК РФ.