УФАС Подмосковья выявило нарушения в рекламе инвестуслуг компании «Джетленд»

В антимонопольное ведомство поступила жалоба на размещение в интернете рекламы услуг по содействию в инвестировании, в которой были выявлены признаки нарушения законодательства о рекламе.

По итогам проверки УФАС установило, что в рекламе компании «Джетленд» отсутствовала часть существенной информации об условиях приобретения рекламируемых товаров, а также сведения о возможных финансовых рисках. Это стало основанием для возбуждения дела по признакам нарушения части 7 статьи 5 и пункта 2 части 5.2 статьи 28 Закона о рекламе.

Комиссия УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала компании обязательное для исполнения предписание. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Джетленд» к административной ответственности по статье 14.3 КоАП.

