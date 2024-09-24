УФАС по Подмосковью выявило нарушение закона о рекламе в поселковом чате

Ранее в управление поступило обращение заявителя о распространении в чате поселка в мессенджере рекламы с признаками нарушения законодательства РФ о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении физического лица было возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 закона о рекламе, выразившегося в распространении рекламы бытовых услуг в интернете без пометки «Реклама» и без указания на рекламодателя.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.