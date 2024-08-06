УФАС Подмосковья выявило нарушение закона о рекламе в чате поселка

Московское областное УФАС России признало физическое лицо нарушившим закон о рекламе при распространении рекламы в чате поселка. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя о распространении в чате поселка в мессенджере рекламы с признаками нарушения законодательства РФ о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении физического лица было возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы образовательных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без пометки «реклама» и без указания на рекламодателя.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.