УФАС Подмосковья выявило нарушение при рассылке рекламы промышленного оборудования

Московское областное УФАС России признало компанию нарушившей закон о рекламе из-за рассылки сообщений о промышленном оборудовании без согласия получателей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В Московское областное УФАС России поступила жалоба на получение рекламного сообщения о промышленном оборудовании через мессенджер. Заявитель указал на признаки нарушения законодательства о рекламе.

По итогам проверки антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Нарушение выразилось в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия УФАС признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования закона. Ведомство выдало обязательное для исполнения предписание и направило материалы уполномоченному должностному лицу для привлечения компании к административной ответственности по статье 14.3 КоАП.

