УФАС Подмосковья выявило нарушение при рассылке рекламы бетонных заводов

Московское областное УФАС России признало физическое лицо виновным в нарушении закона о рекламе при рассылке рекламы производителя бетонных заводов через мессенджер, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба на получение рекламного сообщения о продукции производителя бетонных заводов через мессенджер. Заявитель указал на признаки нарушения Закона о рекламе.

По итогам проверки Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении физического лица по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Нарушение выразилось в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия признала рекламу ненадлежащей и выдала обязательное для исполнения предписание. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для привлечения нарушителя к административной ответственности по статье 14.3 КоАП.

