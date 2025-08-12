УФАС Подмосковья возбудило дело в отношении ООО «Итал» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Итал». В действиях ООО «Итал» выявлены признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении на транспортном средстве рекламы услуг по установке дренажных систем с нарушением требований закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Итал» возбуждено дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе, выразившимся в использовании транспортного средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.38 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.