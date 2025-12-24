сегодня в 19:06

УФАС Подмосковья возбудило дело против «Опалубка-Домстрой» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России возбудило дело против ООО «Опалубка-Домстрой» из-за нарушений закона о рекламе при размещении рекламы на транспортном средстве, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Местная администрация направила в УФАС материалы о размещении рекламы опалубки на транспортном средстве с нарушением требований закона о рекламе.

По итогам проверки антимонопольное ведомство выявило признаки нарушения части 2 статьи 20 закона о рекламе. Нарушение выразилось в использовании автомобиля преимущественно как передвижной рекламной конструкции.

Если вина компании будет установлена, ООО «Опалубка-Домстрой» может быть привлечено к административной ответственности и оштрафовано по статье 14.38 КоАП.