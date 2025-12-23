УФАС Подмосковья возбудило дело против АО «Точка» за рассылку рекламы

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении АО «Точка» по подозрению в нарушении закона о рекламе при рассылке сообщений с финансовыми услугами без согласия абонентов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Антимонопольное ведомство получило обращение от гражданина, который сообщил о получении рекламного сообщения с предложением финансовых услуг через мессенджер. В обращении заявитель указал на возможное нарушение закона о рекламе.

По итогам проверки Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении АО «Точка». Ведомство установило признаки нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе, которые заключаются в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.