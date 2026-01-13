УФАС Подмосковья возбудило дело из-за рассылки рекламы о банкротстве без согласия

Московское областное УФАС России возбудило дело против компании, которая рассылала СМС-рекламу услуг по сопровождению банкротства без согласия абонентов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Антимонопольное ведомство выявило признаки нарушения закона о рекламе в действиях одной из компаний. Поводом для проверки стало обращение гражданина, который получил СМС-сообщение с рекламой услуг по сопровождению банкротства.

В ходе рассмотрения обращения специалисты УФАС установили, что реклама была разослана по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента. По данному факту в отношении компании возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе.

Если вина компании будет доказана, ей грозит административный штраф по статье 14.3 КоАП.

