УФАС Подмосковья возбудило дело из-за незаконной рекламы на транспорте

сегодня в 13:44

Московское областное УФАС России возбудило дело против компании, разместившей рекламу доставки продуктов на транспортном средстве с нарушением законодательства, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Местная администрация направила в УФАС материалы о распространении рекламы услуг по доставке продуктов на транспортном средстве. Ведомство установило, что реклама размещалась с нарушением требований Закона о рекламе.

По итогам проверки антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе. Нарушение выразилось в использовании транспортного средства преимущественно как передвижной рекламной конструкции.

Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф по статье 14.38 КоАП.

