УФАС Подмосковья возбудило дело из-за незаконной рекламы на транспорте
Фото - © ФАС России/Медиасток.рф
Московское областное УФАС России возбудило дело против компании, разместившей рекламу доставки продуктов на транспортном средстве с нарушением законодательства, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Местная администрация направила в УФАС материалы о распространении рекламы услуг по доставке продуктов на транспортном средстве. Ведомство установило, что реклама размещалась с нарушением требований Закона о рекламе.
По итогам проверки антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе. Нарушение выразилось в использовании транспортного средства преимущественно как передвижной рекламной конструкции.
Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф по статье 14.38 КоАП.
