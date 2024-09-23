УФАС Подмосковья внесло ООО «Инвест Групп 1» в реестр нечестных участников аукциона

Московское областное УФАС России рассмотрело обращение администрации г. о. Домодедово о включении сведений в отношении ООО «Инвест Групп 1» в реестр недобросовестных участников аукциона, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, ООО «Инвест Групп 1», признанное победителем аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не подписало договор в установленный законодательством Российской Федерации срок.

В связи с уклонением победителя аукциона от заключения договора купли-продажи земельного участка, администрация направила обращение в Московское областное УФАС России. Факт неподписания ООО «Инвест Групп 1» договора подтвержден представленными администрацией документами. ООО «Инвест Групп 1» доказательств, опровергающих позицию администрации, не представило.

Изучив имеющиеся документы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Инвест Групп 1» подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.