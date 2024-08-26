УФАС Подмосковья внесет ООО «Центр регионального развития» в РНП

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБСУСО МО «Добрый Дом „Орехово-Зуевский“, в отношении ООО „ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ“ для включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку чулочно-носочных изделий.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» подлежат включению в РНП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.