УФАС Подмосковья включило компанию «Лидер» в реестр нечестных поставщиков

сегодня в 12:35

Сведения в отношении ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) по причине нарушения условий исполнения контракта, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Сведения в отношении ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» были представлены МУ «Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства», согласно которым учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по содержанию автодорог Люберец и их элементов в 3-м почтовом отделении.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» подлежат включению в РНП.