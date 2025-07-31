УФАС Подмосковья признало ООО УК «Альфа-Капитал» нарушившим закон о рекламе

Ранее в управление поступило обращение заявителя о поступлении на его абонентский номер входящего звонка с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО УК «Альфа-Капитал» было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО УК «Альфа-Капитал» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.