УФАС Подмосковья признало ООО «Банкротство под ключ» нарушителем закона о рекламе

Московское областное УФАС России признало ООО «Банкротство под ключ» нарушившим закон о рекламе при распространении рекламы в сообществе в социальной сети, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Управление рассмотрело информацию о распространении в сообществе в социальной сети рекламы услуг по сопровождению банкротства физических лиц с признаками нарушения законодательства РФ о рекламе.

По результатам рассмотрения управлением в отношении ООО «Банкротство под ключ» было возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации о рекламируемом товаре, а также в распространении рекламы в сети «Интернет» без пометки «реклама» и без указания на рекламодателя.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Банкротство под ключ» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.