УФАС Подмосковья признало необоснованной жалобу на арбитражного управляющего при торгах

Комиссия Московского областного УФАС рассмотрела жалобу физического лица на действия организатора торгов – арбитражного управляющего и оператора электронной торговой площадки – ООО «ВЭТП» при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника – физического лица, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводам жалобы, заявитель был лишен возможности участия на торгах из-за неисправности функционала сайта оператора электронной торговой площадки, а также организатором торгов нарушен порядок ознакомления с имуществом должника и организации торгов.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации и проведения торгов и признала жалобу необоснованной.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.