УФАС Подмосковья признало администрацию Рузского виновной

Московское областное УФАС России признало администрацию Рузского округа виновной в совершении административного правонарушения по части 5 статьи 19.8 КоАП. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации на запрос управления.

Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа администрации назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.