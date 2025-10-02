УФАС Подмосковья признала необоснованной действия финуправляющего при торгах

Жалоба на действия финансового управляющего физического лица и оператора электронной площадки при организации и проведении торгов признана необоснованной, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС РФ.

Комиссия управления рассмотрела жалобу физического лица на действия организатора торгов – финансового управляющего и оператора электронной площадки – АО «ЦДТ» при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника

Согласно доводам жалобы, между участниками на торгах было заключено антиконкурентное соглашение, а также при проведении торгов не была обеспечена надежность функционирования программно-технического комплекса сайта.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.