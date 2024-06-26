УФАС Подмосковья привлекло администрацию Дмитрова к ответственности

Московское областное УФАС России привлекло к административной ответственности администрацию Дмитровского округа, управление признало двух должностных лиц виновными в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.9 КоАП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Поводом к возбуждению дел послужил факт нарушения администрацией Дмитровского г. о. Московской области антимонопольного законодательства в части предоставления одному хозяйствующему субъекту преимущественных условий ведения хозяйственной деятельности без проведения конкурентных процедур.

В связи с выявленным нарушением антимонопольного законодательства на должностных лиц администрации Дмитровского г. о. наложены штрафы общей суммой 30 тыс. рублей.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.