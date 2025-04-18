УФАС Подмосковья предупредило ООО «Мелке» о недопустимости нарушения закона

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Московское областное УФАС России предупредило ООО «Мелке» о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. Управление выявило в действиях организации признаки нарушения закона о защите конкуренции, выразившиеся во введении в заблуждение в отношении потребительских свойств товара, а также в некорректном сравнении. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили обращения ООО «Века Рус», ООО «Рехау», ЗАО «Профайн Рус», содержащие информацию о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Мелке».

В ходе рассмотрения обращений управлением установлено, что ООО «Мелке» распространило на своих официальных ресурсах в сети «Интернет» информацию, вводящую в заблуждение в отношении потребительских свойств производимого товара, а также содержащую некорректное сравнение с другими хозяйствующими субъектами-конкурентами.

По результатам рассмотрения обращений управлением в действиях ООО «Мелке» выявлены признаки нарушения пункта 1 статьи 14.2 и пункта 1 статьи 14.3 закона о защите конкуренции.

В связи с изложенным управлением в адрес ООО «Мелке» направлено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Организация должна устранить выявленные нарушения в двадцатидневный срок с даты получения предупреждения. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждении и предприятии, а также других организации, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок.

В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.