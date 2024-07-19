УФАС Подмосковья предупредило ООО «Банкрот-Сервис» о недопустимости нарушения закона

Московское областное УФАС России предупредило ООО «Банкрот-Сервис» о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. Управление выявило в действиях организации признаки нарушения закона о защите конкуренции, выразившиеся во введении в заблуждение в отношении потребительских свойств, а также изготовителя товара. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение физического лица, содержащее информацию о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Банкрот-Сервис».

В ходе рассмотрения обращения управлением установлено, что общество распространяло не соответствующую действительности информацию о длительности своего присутствия на рынке, а также вводило потенциальных клиентов в заблуждение относительно правовой природы услуг по сопровождению банкротства.

По результатам рассмотрения обращения управлением в действиях ООО «Банкрот-Сервис» выявлены признаки нарушения пункта 1 и пункта 3 статьи 14.2 Закона о защите конкуренции, выразившиеся во введении в заблуждение в отношении потребительских свойств, а также изготовителя товара, поскольку данные действия организации направлены на получение ей преимущества в своей деятельности перед иными хозяйствующими субъектами-конкурентами.

В связи с чем, Московским областным УФАС России в адрес ООО «Банкрот-Сервис» направлено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Организация должна устранить выявленные нарушения в течение одного месяца с даты получения предупреждения. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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