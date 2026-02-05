УФАС Подмосковья оштрафовало ТБанк на 900 тыс руб за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России назначило АО «ТБанк» штраф в размере 900 тысяч рублей за рассылку рекламы финансовых услуг без согласия клиентов и нарушение требований к содержанию рекламы, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства .

Антимонопольное ведомство рассмотрело жалобу гражданина, который получил СМС-сообщения и электронные письма с рекламой финансовых услуг и социальной сети банка без предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе проверки специалисты установили, что в рассылке отсутствовала необходимая информация об условиях оказания финансовых услуг и наименование организации, предоставляющей эти услуги.

По итогам рассмотрения обращения УФАС возбудило дело о нарушении законодательства о рекламе и признало действия банка незаконными. На основании решения ведомства АО «ТБанк» привлекли к административной ответственности по статье 14.3 КоАП и назначили штраф в размере 900 тысяч рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.