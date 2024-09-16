УФАС Подмосковья оштрафовало представителя власти Одинцова за нарушения при торгах

Управление признало главного инспектора отдела ремонта, эксплуатации и перспективного развития жилого фонда управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Одинцовского округа виновным в совершении административного правонарушения по части 6 статьи 7.32.4 КоАП.

Поводом к возбуждению дела послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов — администрации Одинцовского городского округа при организации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Одинцовского городского округа.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на должностное лицо администрации наложен штраф суммой 35 тыс. рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.