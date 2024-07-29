УФАС Подмосковья оштрафовало представителя власти Одинцова из-за проведения торгов

Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо администрации Одинцовского округа к административной ответственности. Управление признало начальника экспертно-аналитического отдела управления ЖКХ администрации округа виновным в совершении административного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дел послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов — администрации Одинцовского городского округа при организации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории округа.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на должностное лицо администрации Одинцовского городского округа наложен штраф суммой 3 тыс. рублей.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.