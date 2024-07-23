УФАС Подмосковья оштрафовало представителя власти Химок за неисполнение предписания

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке управления многоквартирными домами на территории городского округа Химки.

Устранить допущенные нарушения администрация должна была в течение 3 месяцев с даты получения предписания.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок на должностное лицо администрации наложен штраф в размере 8 тыс. рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.