УФАС Подмосковья оштрафовало представителя власти Химок за неисполнение предписания
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Московское областное УФАС России признало должностное лицо администрации округа Химки виновным в совершении административного правонарушения по части 2.6 статьи 19.5 КоАП, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке управления многоквартирными домами на территории городского округа Химки.
Устранить допущенные нарушения администрация должна была в течение 3 месяцев с даты получения предписания.
В связи с неисполнением предписания в установленный срок на должностное лицо администрации наложен штраф в размере 8 тыс. рублей.
В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.