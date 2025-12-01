УФАС Подмосковья оштрафовало представителя АО «Почта Банк» за нарушение закона о рекламе

Суд признал законным постановление управления о привлечении АО «Почта Банк» к административной ответственности. АО «Почта Банк» надлежит выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее управлением по итогам рассмотрения дел о нарушении законодательства о рекламе были приняты решения о признании в действиях АО «Почта Банк» нарушений, выразившихся в направлении СМС-сообщения и телефонного звонка, в которых отсутствует наименование лица, оказывающего финансовые услуги, а также умалчивается обо всех условиях кредита.

На основании принятых решений управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении АО «Почта Банк» к административной ответственности в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Почта Банк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр единой информационной системы в сфере закупок.