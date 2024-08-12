УФАС Подмосковья оштрафовало ООО «Планета творчества» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Планета творчества» на сумму 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя — индивидуального предпринимателя о размещении в Интернете на видеохостинге «YouTube» видеоролика, содержащего рекламу с использованием нецензурной брани, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию заявителя.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1, пункта 2 части 2, части 6 статьи 5, части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО «Планета творчества» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.