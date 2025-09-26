УФАС Подмосковья оштрафовало хозсубъект за нарушение закона о рекламе

Подмосковное УФАС вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении хозяйствующего субъекта на сумму 4 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение, содержащее информацию о распространении рекламы эзотерических услуг в Telegram-каналах.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5, пункта 6 части 5 статьи 5, части 16 статьи 18.1 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.